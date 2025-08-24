Für Gesprächsstoff hat die Aktion von Unbekannten gesorgt, die die Einkaufswagen am Globus-Markt einzeln auf die Stellplätze für die Autos „eingeparkt“ haben.

Ein voller Globusparkplatz ist an Werktagen oder bei den allseits beliebten Flohmarktveranstaltungen am Wochenende keine Seltenheit. An diesem Sonntag staunten viele Passanten und Radfahrer allerdings nicht schlecht.

Mehr als 200 Einkaufswagen standen nicht in den dafür vorgesehenen „Garagen“, sondern pro Autoparkplatz stand ein Wägelchen. Vermutlich in der Nacht müssen einfallsreiche "Heinzelmännchen" wohl mehrere hundert Schritte getan haben, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen.

Ein Radfahrer sagt zu unserem Fotografen:" Dat lo is jo mol e gurer Service vom Globus, jerer Parkplatz hot ab jetzt sei eigened Wähnche" und ergänzte: "Wenigstens hon se mol nix kabbutt gemach." In den Sozialen Netzwerken verbreitete sich die Nachricht rasant und lockte viele Schaulustige nach Weierbach. Eine gute Werbung für das Kaufhaus, welche viele Personen zum Schmunzeln brachte, aber wohl auch viel Arbeit, um alle Wagen wieder auf ihren angedachten Platz zu bringen.