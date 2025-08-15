Ein tierisches Vergnügen: Beim Sommerpicknick des VdH Hettenrodt wurde der Übungsplatz zur Festmeile – mit einem Hunderennen und mehr.

Der Übungsplatz des Vereins der Hundefreunde (VdH) Hettenrodt hat sich am vergangenen Sonntag in eine fröhliche Festmeile verwandelt. Beim Sommer-Picknick standen tierische Späße im Mittelpunkt und die 23. Auflage des Hunderennens. Das Wetter spielte mit und sorgte für perfekte Bedingungen an diesem Tag.

Beim Hunderennen über 50 Meter gingen 35 Tiere an den Start, eingeteilt in vier Gruppen: Welpen, kleine Hunde, große Hunde und Senioren. Am Nachmittag folgte eine Vorführung der Turnierhundesportler, die mit Akrobatik und Geschicklichkeit beeindruckten. Im Anschluss hatten die Gäste selbst die Gelegenheit, an den Hindernissen mit Hund zu testen – eine interaktive Attraktion, die großen Spaß machte. Für das leibliche Wohl war mit Spießbraten, Würstchen sowie gespendeten Salaten und Kuchen gesorgt.

Am 14. September veranstaltet der VdH Hettenrodt sein Herbstfest mit Flammkuchen und Federweißer. Los geht es um 11 Uhr. red

