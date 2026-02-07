Fastnacht in Rhaunen
Humoristische Höhepunkte und taktfeste Tänzer
Da war was los: Die Rhauner Fastnachtssitzung war ausverkauft.
Reiner Drumm

Die Rhauner Fastnachtssitzung war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Das Programm hatte einiges zu bieten.

Mit einem aufregenden und kurzweiligen Programm feierte Rhaunen am Samstagabend, 24. Januar, eine großartige Fastnachtssitzung. Zahlreiche Närrinnen und Narren füllten das Vereinsheim, das innerhalb weniger Tage ausverkauft war, und sorgten von Beginn an für beste Stimmung.

