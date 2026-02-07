Fastnacht in Rhaunen: Humoristische Höhepunkte und taktfeste Tänzer
Fastnacht in Rhaunen
Humoristische Höhepunkte und taktfeste Tänzer
Die Rhauner Fastnachtssitzung war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Das Programm hatte einiges zu bieten.
Lesezeit 1 Minute
Mit einem aufregenden und kurzweiligen Programm feierte Rhaunen am Samstagabend, 24. Januar, eine großartige Fastnachtssitzung. Zahlreiche Närrinnen und Narren füllten das Vereinsheim, das innerhalb weniger Tage ausverkauft war, und sorgten von Beginn an für beste Stimmung.