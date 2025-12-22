Hündchen Lenny gibt den Löwen

Der Weihnachtszirkus Francesco, der in Veitsrodt seine Zelte aufgeschlagen hat, verzichtet auf wilde Tiere und bereitet seinem Publikum stattdessen ganz viel Spaß mit Clownerie und Schabernack. Vor allem die Kleinsten kommen da auf ihre Kosten.

Der Circus Francesco brachte bei seiner winterlichen Premiere auf dem Veitsrodter Festplatz Kinderaugen zum Strahlen. Die siebenköpfige Zirkusfamilie zeigte auf beeindruckende Weise ihr artistisches Können.

Zur Begrüßung kamen ein Weihnachtsmann, ein tanzender Tannenbaum, zwei Weihnachtsfrauen – und die Zirkusdirektorin, verkleidet als Weihnachtsengel, auf die Bühne, die das Publikum feierlich begrüßten.