Osteuropäische Spezialitäten „Hozain“-Markt eröffnet im Dezember in Idar-Oberstein Vera Müller 13.10.2026, 12:11 Uhr

i In Idar entsteht ein internationaler Supermarkt, der im Dezember eröffnet werden soll. Reiner Drumm. Rd

In Idar gibt es demnächst ein neues kulinarisches Einkaufsangebot: „Hozain Milberger“ eröffnet. Rund 4500 Artikel, viele aus eigener Produktion, umfasst das Sortiment.

Viele erinnern sich noch „Kaisers Kaffee“ (später Tengelmann) in Idar. Nun kommt neues Leben ins Haus in der Bismarckstraße – unter dem Namen „Hozain Milberger“. Hozain ist russisch und lässt sich mit Gastwirt übersetzen. Anfang Dezember soll der Markt eröffnen, rund zwölf Arbeitsplätze entstehen unter der Regie von Diana Milberger, deren Mann Andreas mit seiner Familie 1990 aus Kasachstan nach Idar-Oberstein kam.







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