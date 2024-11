Übernahme vereinbart Howatherm wird Teil der schwedischen Swegon-Familie 25.11.2024, 14:12 Uhr

i Zur Unterzeichnung des Übernahme-Vereinbarung war Swegon-CEO Andreas Örje Wellstam nach Brücken gereist. Links Howatherm-Geschäftsführer Geschäftsführer Dr.-Ing. Christoph Kaup. Franziska Glaeser/Howatherm

Gute Nachrichten: Die Howatherm Klimatechnik GmbH in Brücken wird in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Möglich wird das durch die Übernahme durch einen Global Player in der Sparte „Heizen, Lüften, Kühlen“.

Das schwedische Unternehmen Swegon, ein weltweit agierender Spezialist für Lüftungs- und Raumklimasysteme, übernimmt die Howatherm Klimatechnik GmbH in Brücken. Die Übernahme-Vereinbarung wurde vor wenigen Tagen unterzeichnet, die Belegschaft in einer Betriebsversammlung am Freitag informiert.

