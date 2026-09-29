Betriebe in der Krise? Howatherm Brücken: Anforderungen an Mittelstand steigen Niels Heudtlaß 29.09.2026, 18:00 Uhr

i Geschäftsführer Christoph Kaup (rechts) und Personalleiter Maximilan Bolt sehen viele Herausforderungen auf Howatherm zukommen. Das Klimatechnik-Unternehmen ist jedoch gut gerüstet. Niels Heudtlaß

Raumlufttechnik aus Brücken ist unter anderem in Krankenhäusern und Pharmaunternehmen in ganz Deutschland und mittlerweile vielen Teilen Europas verbaut. Trotzdem stellen der Mangel an Auszubildenden und die Bürokratie Herausforderungen dar.

„Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat man erkannt, dass Luft ein Lebensmittel ist“, beschreibt Geschäftsführer Christoph Kaup die teils rasante Erfolgsgeschichte seines Unternehmens Howatherm Klimatechnik aus Brücken. Ohne Essen könne der Mensch rund drei Wochen überleben, ohne etwas zu trinken rund drei Tage, ohne Luft allerdings nur drei Minuten.







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