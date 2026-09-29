Raumlufttechnik aus Brücken ist unter anderem in Krankenhäusern und Pharmaunternehmen in ganz Deutschland und mittlerweile vielen Teilen Europas verbaut. Trotzdem stellen der Mangel an Auszubildenden und die Bürokratie Herausforderungen dar.
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„Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat man erkannt, dass Luft ein Lebensmittel ist“, beschreibt Geschäftsführer Christoph Kaup die teils rasante Erfolgsgeschichte seines Unternehmens Howatherm Klimatechnik aus Brücken. Ohne Essen könne der Mensch rund drei Wochen überleben, ohne etwas zu trinken rund drei Tage, ohne Luft allerdings nur drei Minuten.