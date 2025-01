Bedarf im Kreis Birkenfeld Hospiz in Baumholder: Das Konzept steht 23.01.2025, 12:48 Uhr

i Freude über den Fortschritt mit Blick aufs Konzept für ein Hospiz in Baumholder: Armin Streit (von links, Streit medical KG), Joachim Krekel (Verwaltungsdirektor im Klinikum Idar-Oberstein), Julia Klöckner MdB, Bernd Alsfasser (Bürgermeister der VG Baumholder) und Bernd Mege (Geschäftsführer SHG). Annika Scheidt

In Deutschland gibt es rund 1500 ambulante Hospize. Der Landkreis Birkenfeld ist diesbezüglich ein grauer Fleck auf der Karte. Er hat kein Hospiz, doch der Bedarf ist groß.

Aktuell müssen schwerkranke Patientinnen und Patienten aus dem Landkreis Birkenfeld, bei denen keine Aussicht auf Heilung besteht, auf Hospize in Bad Kreuznach, Trier oder dem benachbarten Saarland ausweichen. Und in den Nachbarkreisen sind die Plätze begrenzt, die Wartelisten entsprechend lang: so zum Beispiel in St.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen