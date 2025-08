Einen wichtigen Termin verpassen oder abends auf der Couch sitzen und bereuen, dass die flüchtige Zeit nicht besser strukturiert war – einen vollen Tag in die vorhandene Zeit zu quetschen ist auch für neurotypische Menschen eine Herausforderung. Für neurodivergente Menschen, zum Beispiel Menschen mit Autismus oder ADHS , aber auch für Menschen mit Demenz oder Downsyndrom, die eine sogenannte zeitliche Desorientierung aufweisen, verhindert es oft die vollständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

„Für Menschen mit zeitlicher Desorientierung spielen W-Fragen wie ,Wann gibt es Essen’, ,Wann sind wir da’, ,Wie lange muss ich die Zähne putzen’ eine große Rolle, und sie können die in Minuten oder Stunden angegebene Antwort oft nicht selbst einschätzen“, sagt der ausgebildete Erzieher Manuel Nikodemus aus Hoppstädten-Weiersbach.

Farbfelder und Bilder statt Zahlen sollen Zeit visualisieren

Deswegen gründet er gemeinsam mit anderen das Start-up  Neurotime mit Sitz in Duisburg. Dessen Ziel: Die Entwicklung einer Uhr ohne Zahlen unter dem Namen Nonu, was für No Numbers (keine Zahlen) steht. Aktuell ist Nonu als App auf dem Smartphone oder Tablet erhältlich. Die Uhr ohne Zahlen soll es Menschen mit einer zeitlichen Desorientierung gemeinsam mit ihren Betreuern oder Eltern ermöglichen, nicht nur den eigenen Tag, sondern auch verschiedene kürzere Beschäftigungen wie Sport oder Zähneputzen zu strukturieren.

i Selbst beim Spielen mit Duplo lässt sich die Nonu-App anwenden. Jana Nikodemus

Dafür basiert die Uhr statt auf Zahlen auf Ereignissen. So lässt sich zum Beispiel ein Stundenplan aus der Schule übersetzen. Die Zeitspanne des Deutschunterrichts, der von 8 bis 8.45 Uhr andauert, wird durch ein Farbfeld am Rand, wo bei einer herkömmlichen Uhr die Zahlen abgebildet sind, dargestellt. In der Mitte befindet sich ein Bild, zum Beispiel von einem Unterrichtsbuch, das das anstehende Fach symbolisiert. Kommen Mathe, Sport, Englisch und die Pause als durch Farbfelder angezeigte Ereignisse hinzu, ist die Struktur Stundenplan komplett. Ein Zeiger läuft über die verschiedenen Farbfelder und zeigt den zeitlichen Fortschritt des Ereignisses an, das Bild in der Mitte wechselt, und der Nutzer weiß: Nun ist der Deutschunterricht vorbei, und Mathe steht an.

i Der erste analoge Prototyp, den Manuel Nikodemus hier in der Hand hält, entstand in einer Garage in Weiersbach. Jana Nikodemus

Auch kleinere Aktionen, wie zum Beispiel das Zähneputzen, lassen sich mit Nonu strukturieren. Wie bei einer Stoppuhr läuft die Zeit für das Putzen der Kaufläche dann der Außenseite und danach der Innenseite ab. Statt einer absteigenden Zahlenfolge sieht der Nutzer auch hier die Farbflächen mit dem passenden Bild des Mundbereichs, die der Zeiger im vorgesehenen Zeitfenster abläuft.

Der Prototyp entstand in einer Weiersbacher Garage

„Wir arbeiten in Wohngruppen oder anderen Einrichtungen für neurodivergente Menschen oder andere Gruppen mit zeitlicher Desorientierung schon lange mit Visualisierungen von Zeit“, sagt Nikodemus. Dazu würden meist analoge Hilfsmittel, wie Sanduhren oder Eieruhren genutzt. „Nonu hat den Vorteil, dass hier über die Bilder und Farben die Aktion und der Zeitrahmen für betroffene Personen noch besser verständlich ist“, sagt Nikodemus. Der Erzieher sei in seinem Beruf, aber auch im Privaten, schon häufig mit den Problemen konfrontiert worden, die neurodivergente Menschen im Umgang mit Zeit, wie die neurotypische Gesellschaft sie darstellt, haben.

Nikodemus wächst in Hoppstädten-Weiersbach im Kreis Birkenfeld auf – sein jüngerer Cousin, Johannes hat das Down-Syndrom. „Johannes hat meine Kindheit geprägt, wir hatten und haben ein sehr enges Verhältnis und ich glaube, so habe ich Antennen für die Bedürfnisse neurodivergenter Menschen entwickelt, was mich dann auch beruflich in den sozialen Bereich brachte“, sagt Nikodemus. Nach einem Praktikum in der Peter-Caesar-Schule, einer Förderschule in Idar-Oberstein, beginnt er seine Ausbildung in einer Wohngruppe für frühkindliche Autisten in Bad Kreuznach. „Meine tägliche Arbeit war es, Menschen zeitlich zu strukturieren, der TEACCH-Ansatz ist sehr verbreitet in der Arbeit mit Autisten.“ TEACCH steht für Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children und bezeichnet einen pädagogisch-therapeutischen Ansatz, der darauf abzielt durch Strukturierung und Visualisierung die Lebensqualität und Selbstständigkeit von Menschen im Autismus-Spektrum zu verbessern.

i Jan Schepers (von links), Manuel Nikodemus, Dirk Müller-Remus, Niels Schepers und Christian Strieffler bilden das Team von Neurotime. Patrick Weisker

Eines Abends nach Dienstschluss kommt Nikodemus die Idee zur Uhr ohne Zahlen. „Ich wollte die Visualisierung von Zeit für diesen Ansatz verbessern“, sagt er. Einen ersten Prototyp bastelt der Erzieher gemeinsam mit seinem Stiefvater in der heimischen Garage in Weiersbach. Er erzählt seinem besten Freund Christian Strieffler, einem Software-Entwickler, von seiner Idee. Strieffler ist begeistert und programmiert die erste Version der Uhr ohne Zahlen. Die stellen die beiden jungen Männer beim Deutschen Autismus-Kongress in Bremen vor und überzeugen ein Fachpublikum. Manche, wie den Unternehmer Dirk Müller-Remus so sehr, dass dieser gemeinsam mit Nikodemus und Strieffler das Start-up Neurotime gründet. Das Team vervollständigen der Duisburger Jan Schepers als Leiter Finanzen und sein Vater Niels Schepers als Geschäftsführer. Seit Anfang 2025 ist die Nonu-App in den App-Stores für Smartphone und Tablet erhältlich. Die Zielgruppe sind Eltern, aber auch Betreuer in Wohngruppen und anderen Einrichtungen für Menschen, die Hilfe bei der Strukturierung von Zeit brauchen. „Wir glauben an Nonu, auch wenn wir bisher noch keinen Cent gesehen haben“, sagt Nikodemus mit einem Lachen. 14 Tage lang kann die App kostenlos getestet werden, danach muss ein Abo abgeschlossen werden. In naher Zukunft werde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um die Weiterentwicklung des Projekts zu finanzieren. „Der nächste Schritt ist die Entwicklung einer analogen Nonu-Uhr mit eigener Hardware“, kündigt Nikodemus an.