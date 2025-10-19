Gespräche mit Bistum laufen Hoppstädten-Weiersbach will Katharinen-Kapelle kaufen 19.10.2025, 17:00 Uhr

i Die St.-Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach wurde lange nicht genutzt, jetzt soll sie verkauft werden. Franz Cronenbrock

Die St.-Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach ist seit einigen Jahren gesperrt. Für die Sanierung fehlt der zuständigen Kirchengemeinde das Geld. Nun will die Ortsgemeinde sich für den Erhalt einsetzen. Das sind die Pläne für eine Nachnutzung.

Die St.-Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach ist seit 2023 für die Öffentlichkeit gesperrt. Grund dafür sind nach Angaben des Bistums Trier statische Probleme. Ein vom Bistum beauftragter Architekt hatte 2023 Mängel am Gebälk und am Dachstuhl festgestellt.







