Haushaltsentwurf 2026 Hoppstädten-Weiersbach will Grundsteuern erhöhen Franz Cronenbrock 20.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Sankt Katharina-Kapelle in Hoppstädten-Weiersbach steht zum Verkauf. Die Ortsgemeindeverwaltung hat 75 000 Euro für den Erwerb in den Haushalt eingestellt. Franz Cronenbrock

Zahlreiche Projekte von Saarstraße über Nahwärme bis zum Kauf der St. Katharina-Kapelle stehen auf dem Plan – um das zu finanzieren, braucht es Einnahmen.

Im Haupt- und Finanzausschuss hat die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 vorgelegt. Zwei Großprojekte sieht die Ortsgemeinde im Investitionsprogramm vor. Zum einen den Gehwegausbau entlang der „Saarstraße“ im Zuge der Sanierung und die Errichtung eines Nahwärmenetzes im Ortsteil Hoppstädten.







Artikel teilen

Artikel teilen