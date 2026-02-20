Zahlreiche Projekte von Saarstraße über Nahwärme bis zum Kauf der St. Katharina-Kapelle stehen auf dem Plan – um das zu finanzieren, braucht es Einnahmen.
Im Haupt- und Finanzausschuss hat die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 vorgelegt. Zwei Großprojekte sieht die Ortsgemeinde im Investitionsprogramm vor. Zum einen den Gehwegausbau entlang der „Saarstraße“ im Zuge der Sanierung und die Errichtung eines Nahwärmenetzes im Ortsteil Hoppstädten.