In der Sportbox befinden sich Sport- und Spielgeräte auf die Bürger mithilfe einer App zugreifen können. Trainings oder Spiele, die bisher nur in Fitnessstudios oder Sporthallen möglich waren, sind so ab sofort auch unter freiem Himmel möglich.
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Der Ortsgemeinderat Hoppstädten-Weiersbach hatte bereits vor Monaten die Anschaffung und Aufstellung einer Sportbox beschlossen. Nun war es so weit. Die Box wurde geliefert und installiert. Mit einer kleinen Feier wurde sie nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben.