Spiel und Sport per App-Zugang Hoppstädten-Weiersbach weiht Sportbox ein Franz Cronenbrock 22.10.2026, 11:00 Uhr

i Daumen hoch für die Sportbox. Die Gemeindespitze um OB Manuel Weber (rechts neben der Box) und Klaus Juchem (links) vom Sportkreis Birkenfeld weihten die Franz Cronenbrock

In der Sportbox befinden sich Sport- und Spielgeräte auf die Bürger mithilfe einer App zugreifen können. Trainings oder Spiele, die bisher nur in Fitnessstudios oder Sporthallen möglich waren, sind so ab sofort auch unter freiem Himmel möglich.

Der Ortsgemeinderat Hoppstädten-Weiersbach hatte bereits vor Monaten die Anschaffung und Aufstellung einer Sportbox beschlossen. Nun war es so weit. Die Box wurde geliefert und installiert. Mit einer kleinen Feier wurde sie nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben.







Artikel teilen

Artikel teilen