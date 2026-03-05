Vor allem Bürger betroffen
Hoppstädten-Weiersbach erhöht Grundsteuer um 16 Prozent
Rote Zahlen, hohe Investitionen, fehlende Landesgelder - warum Hoppstädten-Weiersbach die Grundsteuer B erhöht.
Rote Zahlen, hohe Investitionen, fehlende Landesgelder - warum Hoppstädten-Weiersbach die Grundsteuer B erhöht.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Private Hausbesitzer werden 2026 in Hoppstädten-Weiersbach stärker belastet, aber auch Mieter können betroffen sein. Wie die Erhöhung der Grundsteuer B zustande kam und was das für die Bürger bedeutet. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach hat den Hebesatz bei der Grundsteuer B von 465 Prozent im Jahr 2025 auf 540 Prozent im Jahr 2026 angehoben. Das entspricht einer Anhebung der Grundsteuer B um rund 16 Prozent, wodurch vor allem private Hauseigentümer in der Gemeinde zusätzlich belastet werden.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren