Private Hausbesitzer werden 2026 in Hoppstädten-Weiersbach stärker belastet, aber auch Mieter können betroffen sein. Wie die Erhöhung der Grundsteuer B zustande kam und was das für die Bürger bedeutet.
Lesezeit 3 Minuten
Die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach hat den Hebesatz bei der Grundsteuer B von 465 Prozent im Jahr 2025 auf 540 Prozent im Jahr 2026 angehoben. Das entspricht einer Anhebung der Grundsteuer B um rund 16 Prozent, wodurch vor allem private Hauseigentümer in der Gemeinde zusätzlich belastet werden.