Vor allem Bürger betroffen Hoppstädten-Weiersbach erhöht Grundsteuer um 16 Prozent Niels Heudtlaß 05.03.2026, 16:00 Uhr

i Rote Zahlen, hohe Investitionen, fehlende Landesgelder - warum Hoppstädten-Weiersbach die Grundsteuer B erhöht. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Private Hausbesitzer werden 2026 in Hoppstädten-Weiersbach stärker belastet, aber auch Mieter können betroffen sein. Wie die Erhöhung der Grundsteuer B zustande kam und was das für die Bürger bedeutet.

Die Ortsgemeinde Hoppstädten-Weiersbach hat den Hebesatz bei der Grundsteuer B von 465 Prozent im Jahr 2025 auf 540 Prozent im Jahr 2026 angehoben. Das entspricht einer Anhebung der Grundsteuer B um rund 16 Prozent, wodurch vor allem private Hauseigentümer in der Gemeinde zusätzlich belastet werden.







