Neue Veranstaltungsreihe Honig-Abend im Kunsthandwerkerladen Weierbach Kurt Knaudt 03.02.2025, 15:00 Uhr

i Die zehnjährige Annika Roßbalson ist mit Feuereifer dabei, wenn ihr Vater zu den Bienen geht. Sabine Roßbalson

Die Aussteller starten am 7. Februar in der Weierbacher Straße 14 eine neue Veranstaltungsreihe. Diesmal geht es um Bienenprodukte und Honig.

Der Kunsthandwerkerladen in der Weierbacher Straße 14 startet eine neue Veranstaltungsreihe: An jedem ersten Freitagabend im Monat soll es ein besonderes Angebot geben. Den Auftakt macht am Freitag, 7. Februar, von 18 bis 21 Uhr Sabine Roßbalson, Fachberaterin für Bienenprodukte, mit einer Honigverkostung.

