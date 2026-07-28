Nach CSD-Attentat in Berlin Homosexuell: Idar-Obersteiner Benny Engel hat Angst Vera Müller 28.07.2026, 11:00 Uhr

i Der Idar-Obersteiner Benny Engel spricht offen über Ängste, die das CSD-Attentat bei ihm auslösen. Benny Engel

Das grausame Attentat auf den CSD in Berlin: Was macht das mit Menschen, die offen homosexuell leben? Es entsetzt und macht Angst – sagt der bekannte Idar-Obersteiner Friseur Benny Engel.

„Ich habe wirklich gedacht: Langsam wir es besser. Ich habe mich wohl sehr geirrt“, zeigt sich Benny Engel, Inhaber des Friseurladens B.Style/Hairartist in Idar-Oberstein, geschockt vom Attentat auf den CSD in Berlin. Der 37-Jährige macht durch alljährliche Spendenaktionen für den Förderverein Lützelsoon auf sich aufmerksam, ist engagierter Akteur bei den Mörschieder Karl May-Festspielen – und lebt offen homosexuell.







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