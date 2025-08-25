Von Wolfgang Hey initiierter Bildband dokumentiert viel mehr als nur die zweite Restaurierungsphase im historischen Ortskern. Er ist für 25 Euro erhältlich.

Als „ein Dokument, das die Gegenwart überdauern wird“, bezeichnete Wolfgang Hey bei der Präsentation im Wappensaal der Verbandsgemeinde den von ihm initiierten und vom Förderverein Historischer Ortskern herausgegebenen Bildband „Das historische Herrstein“. Als er ihn eine Woche zuvor in Händen hielt, seien seine Erwartungen hinsichtlich der Druckqualität sogar noch übertroffen worden, berichtete er.

Maßstab war für ihn der Bildband zur Restaurierung des Schlosses in Birkenfeld, die ebenfalls unter seiner Regie verwirklicht wurde. „Das haben wir geschafft“, bilanzierte der Landrat a. D. zufrieden. Anlass für das aktuelle Werk ist die 2019 begonnene zweite Restaurierungsphase des Ortskerns, die bis auf ein paar Restarbeiten abgeschlossen ist. Inhaltlich ist sie aber viel mehr: Es handelt sich vielmehr um eine Hommage an Herrstein, für deren optische Qualität mehrere Fotografen und die für das Layout verantwortliche Diplom-Designerin Bärbel Busch aus Schwollen gesorgt haben. „Ohne ihre professionelle Arbeit wäre diese Qualität nicht möglich gewesen“, betonte Hey, der die Texte geschrieben und mehrere Fotos beigesteuert hat.

Stimmungsvollen Nachtfotos

Etliche davon zeigen kleine idyllische Ecken, von denen einige so versteckt sind, dass selbst Einheimische sie kaum zuordnen können. Die meisten Fotos in dem Band stammen von seinem Schwiegersohn Thomas Häuser, einem gelernten Fotografen. Auch Heys Patenkind Stefanie Nagel, „eine leidenschaftliche Hobbyfotografin“, ist mit einigen Aufnahmen vertreten, ebenso Niklas Boakye, der die Drohnenfotos gemacht hat. Eine Augenweide sind die stimmungsvollen Nachtfotos von Stefan Tatsch, denen ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Weil alle Fotografen ihre Fotos und Wolfgang Hey seine Texte kostenlos zur Verfügung gestellt haben – er hat sogar noch Geld in den Spendentopf gelegt –, konnten die Kosten in Grenzen gehalten werden. Sie belaufen sich auf rund 19.000 Euro. Dank der Hilfe von Sponsoren sind davon bereits 10.500 Euro abgedeckt. Der Rest soll durch den Verkauf des Bildbandes finanziert werden, der für 25 Euro zu haben ist. Er bietet auf 184 Seiten umfassende Informationen sowie 392 Fotos und Zeichnungen.

Es sei eine besondere Herausforderung gewesen, aus den rund 2000 Fotos jene auszuwählen, die jetzt in dem Band enthalten sind. Wolfgang Hey hatte die klein ausgedruckten Aufnahmen über Wochen auf Tapeziertischen in seinem Wohnzimmer ausgebreitet, um eine Vorauswahl zu treffen. Die endgültige Entscheidung fiel dann beim Layouten in stundenlangen Sitzungen mit Bärbel Busch am großen Bildschirm.

„ Tolle Werbung für Herrstein“

Wolfgang Hey habe auch dieses Projekt nicht nur initiiert, sondern mit der ihm eigenen Beharrlichkeit gemeistert, lobte Ulrich Florin, Vorstandsmitglied im vor fünf Jahren gegründeten Förderverein, dessen Vorstand das Projekt im Februar einstimmig abgesegnet hatte. Herausgekommen ist nach seinen Worten eine „eindrucksvolle Dokumentation“. Beim Durchblättern werde deutlich, „wie schön der Ortskern geworden ist“. Bürgermeister Eberhard Weber bezeichnete den Band als „tolle Werbung für Herrstein“.

Dieser enthält auch die Botschaft, dass der Ort mehr als den Ortskern zu bieten hat. Rund 800 Einwohnern stehen rund 790 Arbeitsplätze gegenüber. „Ich habe nachgezählt“, versicherte Wolfgang Hey. Auch die Infrastruktur mit zwei Ärzten, einer Apotheke und einem Lebensmittelladen ist für ein Dorf dieser Größenordnung bemerkenswert.

Den Bildband will Wolfgang Hey auch als Mahnung an die nächsten Generationen verstanden wissen, dieses wertvolle Erbe zu bewahren. Bürgermeister Eberhard Weber wurde konkreter: Wenn ein Hausbesitzer die Fotos später einmal betrachte, werde ihm vielleicht bewusst, dass ein neuer Anstrich fällig sei. Nach der ersten höchst aufwendigen Restaurierung in den 1970er- und 80er-Jahren gelang das nicht. Da fühlte sich niemand dafür verantwortlich, das Projekt weiter zu begleiten. So nahm sich Wolfgang Hey der Sache trotz fortgeschrittenen Alters noch einmal an, um den drohenden Niedergang des Ortskerns aufzuhalten.

Hey berichtet über Anfeindungen

Sicher auch, weil der engagierte Kommunalpolitiker in die erste Restaurierung von 1972 bis 1985 viel Zeit und Energie investiert hatte. Das Vorhaben war im Ort sehr umstritten. Manche seien fluchtartig im Haus verschwunden, wenn er sich genähert habe, erinnerte er sich. Damit nicht genug: Seine Familie und er seien sogar Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Heute aber gibt es in Herrstein wohl niemand mehr, der nicht stolz auf den historischen Ortskern ist.

Der Bildband „Das historische Herrstein“ ist zum Preis von 25 Euro in Idar-Oberstein bei der Buchhandlung Schulz-Ebrecht, im Globus Handelshof und bei M+R im EKZ sowie in Herrstein im Dorfladen, in der Zehntscheune, in der Scheune am Hankelbrunnen und bei Brigitte Knospe erhältlich.