Hommage an CCR und Janis Joplin begeistert 400 Rockfans

Zurück in die 60er: Die Bands Creedence Clearwater Review und Kozmic Blue ließen die musikalischen Helden ihrer Jugend im Idar-Obersteiner Stadttheater wieder aufleben – eine Hommage an Janis Joplin und Creedence Clearwater Revival.
Rund 400 Besucher kamen an diesem Sonntagabend ins Stadttheater, um sich musikalisch in längst vergangene Zeit zurückbringen zu lassen und den musikalischen Helden ihrer Jugend zu huldigen. Der überwiegende Teil der Besucher kam in erster Linie wegen der Hits von Creedence Clearwater Revival.