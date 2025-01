Bilanz der Kreis-Feuerwehren Holzlager in Göttschied brennt ab Christian Schulz 01.01.2025, 12:00 Uhr

i Der Brand einer Tujahecken breitete sich in der Nacht zu Neujahr aus und breitete sich auf angrenzendes Holzlager aus. Da sich auf dem Dach eine Photovoltaikanlage befand, war ein Großeinsatz erforderlich. HOSSER. Foto Hosser

Die Feuerwehren im Kreis waren auch in der Nacht zu Neujahr gefordert. Ein Heckenbrand in Göttschied breitet sich aus und erfordert einen massiven Löscheinsatz.

Lodernde Flammen, massiver Funkenflug und eine völlig in Brandrauch gehüllte Langwiesenstraße in Göttschied rief in der Neujahrsnacht um kurz vor vier Uhr die Feuerwache 1 aus Idar-Oberstein auf den Plan. Ein gemeldeter Heckenbrand erforderte eine schnelle Alarmstufenerhöhung.

