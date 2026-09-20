Werksausschuss Baumholder Holzbrücke am Nahesteig wird in Stahl neu gebaut Sascha Saueressig 20.09.2026, 17:00 Uhr

i Die Holzbrücke, über die der Nahesteig über die Heimbach verläuft, ist baufällig und gesperrt. Da von angrenzenden Regenrückhaltebecken auche eine Rohrleitung zur Heimbacher Kläranlage geführt wird, investieren die VG-Werke in eine Ersatzbrücke aus Stahlelementen. Benjamin Werle

80 Zentimeter Durchmesser und über Steigeisen in die Tiefe zu klettern, entspricht nicht mehr modernen Anforderungen. Daher modernisieren die VG-Werke in Baumholder zwei Anlagen. Und in Heimbach muss eine Brücke für Rohrleitungen erneuert werden.

Der Werksausschuss des Verbandsgemeinderats Baumholder hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit der Erneuerung der Holzbrücke über den Heimbach am Regenüberlaufbecken sowie der Sanierung zweier Pumpwerke in Baumholder befasst.Werkleiterin Janine Michel erläuterte den Ausschussmitgliedern, dass die alte Holzbrücke, über die auch der Nahesteig in diesem Abschnitt verläuft, gleichzeitig auch als Rohrbrücke der VG-Werke genutzt wird.







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