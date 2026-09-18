Schauspiel in Mittelreidenbach „Hollesteencher“ bringen „Rösti und Bö“ auf die Bühne Günter Weinsheimer 18.09.2026, 11:00 Uhr

i Mit viel Spiellust und Leidenschaft gingen die 15 Hollesteencher zu Werke. Weinsheimer. Günter Weinsheimer

Auf der Freilichtbühne in Mittelreidenbach haben 15 junge Schauspieler die Geschichte von Jörg Hilberts Kinderbuch „Rösti und Bö“ auf die Bühne gebracht. Mehr als 300 junge Zuschauer verfolgten die Auftritte gespannt.

Mit Spiellust und Leidenschaft stürzte sich das Mittelreidenbacher Ensemble „Hollesteencher“ in das Abenteuer, die Geschichte von „Rösti und Bö“ mit Schauspielern und Puppen auf die Bühne zu bringen. Die 15 kleinen „Hollesteencher“ im Alter zwischen sieben und 15 Jahren probten wochenlang fleißig für das neue Projekt „Freilichtbühne Mittelreidenbach“ um das Familientheaterstück „Rösti und Bö“ von Jörg Hilbert abwechslungsreich und kreativ an ...







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