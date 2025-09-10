Junglandwirt Benjamin Lommatzsch richtet am vierten Septembersonntag erneut sein Kürbisfest auf einem Stoppelfeld am Hohensteiner Hof aus. Freitags geht es mit einer Party der Landjugend los.

Nach den großen Erfolgen der vergangenen drei Jahre veranstaltet Junglandwirt Benjamin Lommatzsch in diesem Jahr sein viertes Kürbisfest am Hohensteiner Hof. Dem Kürbisfest am Sonntag, 28. September, in Sonnenberg-Winnenberg ist eine Kürbis-Party vorgeschoben. Diese wird bereits am Freitag, 26. September, von der Landjugend des Landkreises Birkenfeld veranstaltet. Los geht es ab 20 Uhr. Erstmals wird mit einer Art „Stoppelparty“ an derselben Örtlichkeit, wo zwei Tage später das Kürbisfest stattfindet, vorab schon gefeiert.

Zur ersten Kürbisparty zwischen Sonnenberg und Winnenberg ganz in der Nähe des landwirtschaftlichen Betriebes von Benjamin Lommatzsch werden zwei Festzelte aufgebaut sein. Bis 21 Uhr wird zum Preis von 3,50 Euro der Einlass verbilligt gewährt, danach kostet es 5 Euro. Als weiteren Anreiz, die Party schon früh zu besuchen, wird jeder Shot bis 21 Uhr für 1 Euro angeboten. In einer Bar werden neben Mischgetränken und Schnaps auch Kürbisspecials bereitgehalten. Der Grillstand versorgt die Gäste mit Würstchen, Pommes und Frühlingsrollen. Für die musikalische Unterhaltung ist DJ Julian, selbst Landjugendmitglied, verantwortlich.

Frisch zubereitete Kürbissuppe

Zwei Tage später, am Sonntag, startet dann gegen 10 Uhr das eigentliche Kürbisfest. Auf dem Feld in Sonnenberg hat der junge Landwirt verschiedene Bio-Speisekürbisse und auch Halloweenkürbisse angebaut. In erster Linie handelt es sich um Hokkaido-Kürbisse, die von den Besuchern selbst auf dem Feld geerntet werden können. Zur Zubereitung stehen mehrere Variationen zur Auswahl: Ob auf dem Grill, im Ofen, in der Pfanne oder in der klassischen Form als Kürbissuppe ist alles möglich.

Natürlich wird auch eine von Junglandwirt Benjamin Lommatzsch frisch zubereitete Kürbissuppe zum Verzehr angeboten. Neben einem Getränkestand wird auch ein Grillstand aufgebaut sein. Außerdem werden Stände mit Angeboten aus der Region ihre Ware offerieren. Ein Stammtisch „Auf’m Feld“ öffnet mit dem Beginn der Veranstaltung um 10 Uhr.

Traktorfreunde aus Dienstweiler sind dabei

Die Oldtimer-Traktorfreunde aus Dienstweiler werden, wie schon in den Jahren zuvor, ihre Oldtimertraktoren ausstellen. Außerdem ist eine Landmaschinenausstellung extra für diesen Tag aufgebaut. Auch die Kinder hat der Organisator nicht vergessen. Für sie wird eine Hüpfburg aufgebaut sein, und ab 12 Uhr steht Kinderschminken auf dem Programm. Besonderes Interesse werden der eingerichtete Streichelzoo und die Kürbis-Fotowand für die Kinder wecken.

Zu erreichen ist die Veranstaltung auf dem Acker von der Landesstraße 176, Abzweigung Frauenberg in Richtung Sonnenberg: den Ort in Richtung Oberbrombach durchfahren bis zur Abzweigung nach Winnenberg. Von Birkenfeld oder Idar-Oberstein kommend, ist in Oberbrombach die Abzweigung nach Sonnenberg zu nehmen.