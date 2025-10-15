Ein kleines Dorf, das Großes vorhat, bekam am Montag Besuch vom Innenminister. Der hatte natürlich einen dicken Förderscheck dabei.
Hoher Besuch konnte am Montagvormittag in Berschweiler begrüßt werden: Der Mainzer Innenminister Michael Ebling (SPD) überbrachte der Gemeinde einen Förderbescheid in Höhe vom 913.000 Euro – Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm 2025, welches die Neugestaltung der Dorfmitte und den zweiten Bauabschnitt des Neubaus eines Dorfgemeinschaftshauses beinhaltet.