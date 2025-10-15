Freude in Berschweiler Hoher Gast mit großem Scheck im Gepäck Günter Weinsheimer 15.10.2025, 09:56 Uhr

i Bei einem kleinen Spaziergang durch den Ort erläuterte Ortsbürgermeister Hubert Paal Innenminister Michael Ebling die Vorhaben in Berschweiler. Günter Weinsheimer

Ein kleines Dorf, das Großes vorhat, bekam am Montag Besuch vom Innenminister. Der hatte natürlich einen dicken Förderscheck dabei.

Hoher Besuch konnte am Montagvormittag in Berschweiler begrüßt werden: Der Mainzer Innenminister Michael Ebling (SPD) überbrachte der Gemeinde einen Förderbescheid in Höhe vom 913.000 Euro – Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm 2025, welches die Neugestaltung der Dorfmitte und den zweiten Bauabschnitt des Neubaus eines Dorfgemeinschaftshauses beinhaltet.







