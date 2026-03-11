Die einzige Ladesäule auf öffentlichem Grund in Birkenfeld soll Ende 2027 abgebaut werden. Doch es gibt gute Nachrichten: Unter anderem mit den Stadtwerken Trier werden neue Ladesäulen in der Kreisstadt geplant. Doch auch hier gibt es Hindernisse.
Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Birkenfeld ist mit den Stadtwerken Trier (SWT) und dem Ladesäulenanbieter und Betreiber Simplycharge aus Trier in Verhandlungen über den Bau und den Betrieb neuer E-Ladesäulen in Birkenfeld. Das teilt die VG-Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit.