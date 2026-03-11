Abbau Ladesäule am Schulweg
Hoffnung auf neue E-Ladesäulen in Birkenfeld
Die Verbandsgemeinde Birkenfeld befindet sich in Gesprächen mit den Stadtwerken Trier und dem Ladesäulenanbieter und Betreiber Simplycharge aus Trier.
Sebastian Kahnert. picture alliance/dpa

Die einzige Ladesäule auf öffentlichem Grund in Birkenfeld soll Ende 2027 abgebaut werden. Doch es gibt gute Nachrichten: Unter anderem mit den Stadtwerken Trier werden neue Ladesäulen in der Kreisstadt geplant. Doch auch hier gibt es Hindernisse. 

Die Verbandsgemeinde Birkenfeld ist mit den Stadtwerken Trier (SWT) und dem Ladesäulenanbieter und Betreiber Simplycharge aus Trier in Verhandlungen über den Bau und den Betrieb neuer E-Ladesäulen in Birkenfeld. Das teilt die VG-Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit.

