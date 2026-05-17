Im verlassenen alten Schacht unter dem Erbstollen des alten Fischbacher Kupferbergwerks absolvierte ein Team der Höhlenretter Hessen/Rheinland-Pfalz eine Übung unter schweren Bedingungen. Und erfüllten auch einen montanhistorischen Auftrag.
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Höhlenrettungstaucher – das sind hochspezialisierte Experten. Ohne Zweifel ist es die Königsdisziplin des Tauchsports, gepaart mit extremer psychischer Belastung. Wenn Menschen in überfluteten Höhlensystemen eingeschlossen sind, verwandeln sich dunkle Unterwasserpassagen in lebensgefährliche Rettungswege.