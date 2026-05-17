Einsatzübung in Fischbach Höhlenretter tauchen in die Winkel des Kupferbergwerks Thomas Brodbeck 17.05.2026, 12:00 Uhr

i Zwei der vier Höhlenrettungstaucher kurz bevor sie in den 120 Meter tiefen, engen Schacht unterhalb des Erbstollen abtauchen. Dabei gehen sie ein wohlkalkuliertes Risiko ein, denn überall lauern rostige Eisenstangen, aufgewirbelte Sedimente nehmen die Sicht und in der enge des Stollens ist die Bewegung eingeschränkt. Und die Wassertemperatur liegt bei acht Grad Celsius. Thomas Brodbeck

Im verlassenen alten Schacht unter dem Erbstollen des alten Fischbacher Kupferbergwerks absolvierte ein Team der Höhlenretter Hessen/Rheinland-Pfalz eine Übung unter schweren Bedingungen. Und erfüllten auch einen montanhistorischen Auftrag.

Höhlenrettungstaucher – das sind hochspezialisierte Experten. Ohne Zweifel ist es die Königsdisziplin des Tauchsports, gepaart mit extremer psychischer Belastung. Wenn Menschen in überfluteten Höhlensystemen eingeschlossen sind, verwandeln sich dunkle Unterwasserpassagen in lebensgefährliche Rettungswege.







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