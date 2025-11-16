Tolles Ordensfest bei der IKG Höhepunkt folgt auf Höhepunkt zur Saisoneröffnung Leonhard Stibitz 16.11.2025, 15:00 Uhr

i Mit dem neuen Orden im Hintergrund:

100 Jahre wollen sie werden, die sechs Mitglieder des IKG-Senates, der beim Ordensfest vorgestellt wurde. Mit dem Schwung, den sie haben, überholen sie auch noch Johannes Heesters. Das entsprechende Outfit hatten sie schon mal.

Viele freie Plätze gab es nicht mehr, beim Ordensfest, zu dem die Idarer Karneval-Gesellschaft (IKG) in die Heidensteilhalle eingeladen hatte. Nach der Ankunft schauten allerdings manche der Geladenen noch mal auf ihren Kalender, denn es war stockdunkel auf dem Parkplatz.







