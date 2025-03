Hochwasserschutz: Das Schlimmste verhindern

Nicht erst seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist Hochwasserschutz ein wichtiges Thema in den Kommunen. Bei einem Informationsabend in Herrstein wurde diskutiert, was Landwirte dazu beitragen können.

Hochwasserschutz ist ein komplexes Thema, bei dem es nur selten einfache Lösungen gibt: Das wurde bei einem Informationsabend im Wappensaal der Verbandsgemeindeverwaltung in Herrstein deutlich. Dabei ging es um die Frage, welchen Beitrag Landwirte im Rahmen des derzeit unter Federführung des Ingenieurbüros Dr. Pecher AG in Mainz entstehenden Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts für die Stadt Idar-Oberstein und 14 Ortsgemeinden der VG Herrstein-Rhaunen leisten können. Das Ziel lautet, möglichst viel Wasser auf den Ackerflächen zurückzuhalten.

„Jeder Tropfen, der bereits im Wald zurückgehalten wird, hilft.“

Heinrich Webler vom Ingenieurbüro Dr. Pecher AG

Das ist auch im eigenen Interesse der Landwirte: Denn durch Erosion können nicht nur Schlamm und Geröll in die Ortslagen gelangen, sondern dadurch wird auch ihr wichtigstes Kapital abgebaut. In Deutschland werden pro Jahr 22 Millionen Tonnen an Böden abgetragen: Mit dieser Zahl machte Heiko Laux vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Simmern als Referent vor rund 25 Zuhörern auf die Dimension dieses Problems aufmerksam.

Die Anlage von Schutzstreifen ist ein probates Mittel

Er nannte Ansätze, wie das abgemildert werden kann. Dazu gehören eine schonende Bodenbearbeitung, Wechsel in der Fruchtfolge, die Umwandlung von Acker- in Grünland und die Anlage von Schutzstreifen. Kalk kann laut Laux helfen, die Durchwurzelung zu fördern und Verdichtungen aufzubrechen. Ein Problem ist das Gewicht der Fahrzeuge, mit denen die Landwirte mittlerweile unterwegs sind. Manche von ihnen wiegen mehr als 50 Tonnen. Der Experte empfahl, den Luftdruck der Reifen so anzupassen, dass sich die dadurch bewirkte Bodenverdichtung in Grenzen hält.

Einen anderen Aspekt brachte Frieda Swoboda von dem von ihr nach den Prinzipien der ökologischen und solidarischen Landwirtschaft geführten Betrieb FriedaFeldSalat in Sien in die Diskussion ein. Sie plädiert dafür, den Humusaufbau im Boden gezielt zu fördern – eine Möglichkeit, die ihrer Meinung nach in solchen Diskussionen und auch beim Klimaschutz viel zu kurz kommt. Möglichst wenig Eingriffe, eine ständige Begrünung, viele Zwischenfrüchte und nur natürliche Düngung: Dadurch wird der Boden nach ihren eigenen Erfahrungen nicht nur fruchtbarer, sondern er kann auch viel mehr Wasser aufnehmen.

Hochwasservorsorge ist eine Gemeinschaftsaufgabe

Heinrich Webler von der Dr. Pecher AG bezeichnete Hochwasservorsorge als Gemeinschaftsaufgabe. Sie beginne im Forst („Jeder Tropfen, der bereits im Wald zurückgehalten wird, hilft“), gehe in der Landwirtschaft weiter und ende in den Städten und Dörfern. Dort seien auch die Bewohner gefordert, die aber bei privaten Schutzmaßnahmen bedenken sollten, dass diese nicht zulasten der Nachbarn gehen. Es gehe letztlich immer darum, Probleme zu identifizieren, gemeinsam nach individuellen Lösungen zu suchen und diese dann umzusetzen, betonte Heiko Laux, der selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb führt.

Nicht nur Martin Zerfass, Leiter der Bauabteilung der VG Herrstein-Rhaunen, und Friedrich Marx, Bürgermeister der Stadt Idar-Oberstein, die ins Thema einführten, sind jetzt auf das vom Umweltministerium stark geförderte Konzept gespannt. Beide wissen aus eigenem Erleben, was Wasser anrichten kann. Zerfass hat es als Beigeordneter der Stadt Kirn und Feuerwehrmann im Mai vorigen Jahres in Kirn-Sulzbach, Marx in der Atzenbach in Tiefenstein gesehen, als eine Schlammlawine ein Wohnhaus heimsuchte.

Die Schaurener Ortsbürgermeisterin Susanne Müller wünscht sich, dass nicht nur das Konzept, sondern auch dessen Umsetzung bezuschusst wird. Das Maßnahmenpaket sei kein Allheilmittel gegen jegliche Hochwasserschäden. Vieles läuft ins Leere, wenn es so dick kommt wie Ende Mai 2018 im Fischbachtal: Wenn in kurzer Zeit so viel Wasser vom Himmel fällt, „ist das eine Katastrophe, gegen die man sich nicht komplett wappen kann“, erläuterte Heinrich Webler. „Aber es geht letztlich darum, das zu tun, was wir tun können, um noch Schlimmeres zu verhindern“, unterstrich Friedrich Marx.