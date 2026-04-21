Sanierungsgebiet Idar 
Hitzige Diskussion um Maler-Wild-Platz im Bauausschuss
Das Sanierungsgebiet Idar aus der Drohnensicht: Vor allem an der geplanten Aufwertung des Maler-Wild-Platzes (im Vordergrund Mit
Das Sanierungsgebiet Idar aus der Drohnensicht: Vor allem an der geplanten Aufwertung des Maler-Wild-Platzes (im Vordergrund Mitte) entspann sich im Bauausschuss eine hitzige Diskussion.
Hosser

Das Sanierungsgebiet Idar soll erweitert werden. Das steht schon länger fest. Aber rund um das „Wie“ gibt es in Kommunalpolitik und Verwaltung offenbar noch reichlich Diskussionsbedarf.

Lesezeit 4 Minuten
Eigentlich war es ein Routinevorgang: Auf der Tagesordnung stand die längst angedachte Erweiterung des Sanierungsgebiets „Kernbereich Idar“ von derzeit knapp fünf auf 22,5 Hektar. Damit soll ermöglicht werden, dass Maßnahmen zwischen dem Werksgelände Fissler bis weit in den Stadtteil hinein und hinauf auf die Lay angegangen und gefördert werden können.

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