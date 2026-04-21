Das Sanierungsgebiet Idar soll erweitert werden. Das steht schon länger fest. Aber rund um das „Wie“ gibt es in Kommunalpolitik und Verwaltung offenbar noch reichlich Diskussionsbedarf.
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Eigentlich war es ein Routinevorgang: Auf der Tagesordnung stand die längst angedachte Erweiterung des Sanierungsgebiets „Kernbereich Idar“ von derzeit knapp fünf auf 22,5 Hektar. Damit soll ermöglicht werden, dass Maßnahmen zwischen dem Werksgelände Fissler bis weit in den Stadtteil hinein und hinauf auf die Lay angegangen und gefördert werden können.