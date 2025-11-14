Hitzige Debatte um Idar-Obersteiner Haushalt 

Ungewöhnlich emotional wurde es bei der Hauptausschusssitzung der Stadt Idar-Oberstein, in deren Fokus der Haushalt 2026 stand. Ein Antrag von Moritz Forster (SPD) erhitzte die Gemüter und machte einige Ausschussmitglieder fassungslos.
Eine leichte Resignation war spürbar, die auch Bürgermeister Friedrich Marx, der den erkrankten OB Frank Frühauf in der Sitzung des Hauptausschusses zum Thema Haushalt 2026 vertrat, in Worte fasste: Die finanzielle Entwicklung und Ausstattung der rheinland-pfälzischen Kommunen sei insgesamt „besorgniserregend“, auch mit Blick auf die Zukunft: „Obwohl wir alle Möglichkeiten des Sparens ausgeschöpft haben.