Powerbanks sind eine Gefahr Hitzewelle: Idar-Obersteiner Feuerwehr im Dauereinsatz Christian Schulz 23.06.2026, 12:00 Uhr

i Ein beschädigter Fahrzeugsitz nach dem Brand einer Powerbank. Christian Schulz. Hosser

Die Hitzewelle bringt die Feuerwehr in Idar-Oberstein an die Belastungsgrenze. Warum ein harmloser Gegenstand im geparkten Auto zur Gefahr werden kann – und welche Regeln jetzt Leben retten, erklären die Retter.

Die anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke beschäftigt derzeit auch die Feuerwehr Idar-Oberstein. Am Samstag wurde die Feuerwache 1 gegen 14 Uhr in die Dietzenstraße nach Idar alarmiert. Dort hatte vermutlich trockene Vegetation durch Selbstentzündung Feuer gefangen.







Artikel teilen

Artikel teilen