Powerbanks sind eine Gefahr
Hitzewelle: Idar-Obersteiner Feuerwehr im Dauereinsatz
Ein beschädigter Fahrzeugsitz nach dem Brand einer Powerbank.
Ein beschädigter Fahrzeugsitz nach dem Brand einer Powerbank.
Christian Schulz. Hosser

Die Hitzewelle bringt die Feuerwehr in Idar-Oberstein an die Belastungsgrenze. Warum ein harmloser Gegenstand im geparkten Auto zur Gefahr werden kann – und welche Regeln jetzt Leben retten, erklären die Retter.

Lesezeit 1 Minute
Die anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke beschäftigt derzeit auch die Feuerwehr Idar-Oberstein. Am Samstag wurde die Feuerwache 1 gegen 14 Uhr in die Dietzenstraße nach Idar alarmiert. Dort hatte vermutlich trockene Vegetation durch Selbstentzündung Feuer gefangen.

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