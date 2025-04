Die Söhne Mannheims werden 30 Jahre alt. Sie starten im Stadttheater Idar-Oberstein – präsentiert von All Elite Music und der Offenen Flamme Thomas Kreis – am Samstag, 3. Mai, 20 Uhr, ihre Jubiläumstour 2025 mit der kompletten zehnköpfigen Band. Mit einem Mix aus Soul, mehrstimmigem Gesang, Pop, Rap, Reggae und fulminanten Live-Shows begeistern die Söhne seit 30 Jahren Generationen von Fans. 1995 in Mannheim gegründet, wurden ihre Alben mit Gold, Platin und Echos ausgezeichnet, ihre Hits wie „Und wenn ein Lied“ oder „Geh davon aus“ werden bis heute millionenfach gestreamt.

30 Jahre Bandgeschichte

Nach dem Ausstieg von Xavier Naidoo im Jahr 2017 hat sich die Band neu formiert – und ist mit neuen Stimmen und neuen Hits aus dem siebten Album „Kompass“ in die Zukunft durchgestartet. Bei der aktuellen Show präsentiert die Band ein „Best of“-Programm mit allen großen Hits aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte.

Die Sänger Dominic Sanz, Giuseppe Porrello, Karim Amun, Michael Klimas und Rapper Metaphysics an den Mikrofonen, Ralf Gustke am Schlagzeug, Edward Maclean am Bass, Florian Sitzmann an den Keyboards, Kosho und Thilo Zirr an den Gitarren: Diese zehn Musiker sind nicht länger ein loses Kollektiv, sondern eine Band, eine eingeschworene Gemeinschaft. Doch der Söhne-Vibe ist immer noch der gleiche: Urbaner Soul von großartigen Musikern, die mit Songs wie dem aktuellen Hit „Fragmente“ berühren, Mut machen und Trost spenden.

„Es wird eine spannende musikalische Zeitreise durch 30 Jahre Bandgeschichte“, sagt der langjährige Söhne-Sänger und Produzent Michael Klimas – „für die Fans und für uns.“ Karim Amun, markante Soul-Stimme der Söhne und ehemaliger Rugby-Bundesliga-Spieler, liefert – so die Kritiker und Fans – eine charismatische Live-Performance. Im Interview mit unserer Zeitung sagt er: „Ich selbst bin erst seit 2019 in der Band, aber ich würde mal behaupten: Seit drei Jahrzehnten geht diese Band musikalisch ihren eigenen Weg mit einem Mix aus Soul, Hip Hop, Pop, Rock und Reggae – und unserem mehrstimmigen deutschsprachigen Gesang. Das kann man zeitlos nennen, aber auch zeitgemäß. Dieser Stilmix wird ja viel kopiert und ist heute wieder voll angesagt.“ Die neueste Version davon biete das aktuelle Album „Kompass“ mit der Hit-Single „Fragmente“.

Karim Amun ist gern draußen unterwegs

Was erwartet die Gäste in Idar-Oberstein? „Dieses Konzert ist für uns etwas Besonderes, denn es ist eine Premiere, der Start unserer ,30 Jahre Söhne Mannheims’-Tour. Mit der kompletten zehnköpfigen Band bringen wir ein Best of-Programm aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte auf die Bühne. Es wird eine zweistündige Zeitreise mit allen großen Hits bis hin zu den aktuellen Songs.“

Amun war noch nie in Idar-Oberstein: „Aber ich habe mir sagen lassen, dass es da sehr schön ist und die Stadt am Rand des Nationalparks Hunsrück-Hochwald liegt. Ich bin leidenschaftlicher Wanderer, und vielleicht bietet sich ja die Gelegenheit für eine kleine Tour. Das würde mich freuen – und meinen Hund Montu, der mich immer begleitet.“

Die Söhne wollen das Stadttheater in einen Hotspot verwandeln für alle, die mit ihnen den Tour-Auftakt feiern, zeigt Amun Vorfreude: „Wir liefern das volle Söhne-Brett. Und das kann ich schon mal versprechen: Es darf mitgesungen werden – und nach dem Konzert laden wir zum Meet and Greet mit einer Autogramm- und Fotosession für und mit den Fans ein.“

Tickets sind ab 49,99 Euro erhältlich unter www.allelitemusic.com/events sowie im Restaurant Offene Flamme am Weiher in Tiefenstein, über www.ticket-regional.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Für Vielfalt und gegen Rassismus

Das multikulturelle Kollektiv Söhne Mannheims mit Wurzeln in Simbabwe, Ghana, Ägypten, Italien, Polen, Spanien und Deutschland mixt mit mehrstimmigen Gesang Soul, Pop, und Hip Hop zu einem einzigartigen Sound – die Studio- und Live-Aufnahmen erreichten mehrfach Gold- und Platinstatus in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die 1995 gegründete Band ist eine Plattform für Sänger und Musiker von Weltklasse-Format. Bis zu seinem Ausstieg im Jahr 2017 prägte Sänger und Songschreiber Xavier Naidoo den ound, heute sind es die Stimmen von Dominic Sanz, Giuseppe „Gastone“ Porrello, Karim Amun, Michael Klimas und Rapper Metaphysics. Keyboarder Florian Sitzmann, Schlagzeuger Ralf Gustke, Bassist Edward Maclean und die Gitarristen Michael „Kosho“ Koschorreck und Thilo Zirr. Die Band steht für Vielfalt und gegen Rassismus. red