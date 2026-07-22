Hit über Baustellen-Flut nicht das einzige Stadt-Lied
Die Baustellen-Flut in Idar-Oberstein hat Björn Lanzerath zu dem Song „Idar-Obaustellenstein“ inspiriert. Der wurde zum Hit, ist in aller Munde. Idar-Obersteiner Liedgut ähnlicher Art gibt es aber schon seit Jahrzehnten. Hier ein paar Beispiele ...
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Der Song „Idar-Obaustellenstein“ hat sich im Internet zu einem kleinen Hit gemausert. Komponist Björn Lanzerath beschreibt dabei im Stile eines Truckersongs humorvoll und KI-unterstützt, wie mühselig es in den vergangenen Monaten war, sich mit dem Auto durch Idar-Oberstein zu „stauen“: „Idar-Oberstein, du Labyrith aus Stein.