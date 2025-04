Alten Autos zuschauen bei Kaiserwetter – das war am Samstag im Großraum St. Wendel/Birkenfeld/Mittelreidenbach möglich. Die „Bostalsee Regularity“ zog viele Zaungäste an.

Die „Bostalsee Regularity“ hat am Samstag Oldtimer-Fans in der Nahe-Region begeistert. Die Veranstaltung, organisiert vom Motorsportclub (MSC) Obere Nahe, führte durch malerische Landschaften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Rund 85 historische Fahrzeuge, darunter Modelle von Porsche, Mercedes-Benz und VW Käfer, nahmen an der Touristikfahrt teil. Die Teilnehmer kamen aus verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Polen.

Ein besonderes Highlight war die Strecke durch den Kreis Birkenfeld. In Mittelreidenbach fuhren die Teilnehmer über einen Feldweg, auf dem einige Fahrer richtig Gas gaben. Die schnellen Oldtimer wirbelten so viel Staub auf, dass zum Teil nur noch eine große Staubwolke zu sehen war. Allerdings verzichteten die besonders alten Fahrzeuge auf diese Strecke und nahmen alternative Routen auf befestigten Wegen.

i Die Bostalsee Regularity bei Mittelreidenbach Andrea Brand

Die Oldtimer zogen zahlreiche Zuschauer an, die sich entlang der Strecke versammelten. Begeistert beobachteten sie die vorbeifahrenden Fahrzeuge, die mit ihrem nostalgischen Charme für Aufsehen sorgten. Manche winkten den Fahrern zu, andere nutzten die Gelegenheit, um Fotos zu machen.

Die „Bostalsee Regularity“ ist keine klassische Rallye, sondern wird als Gleichmäßigkeitsprüfung ausgetragen. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um präzises Fahren und Navigieren. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge in einer entspannten Atmosphäre zu präsentieren und gleichzeitig die Schönheit der Region zu genießen. Die Tour endete am Veranstaltungszentrum „Angel’s Hotel am Golfpark“ in St. Wendel, wo die Teilnehmer herzlich empfangen wurden. rea