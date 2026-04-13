Denkmal in Flammen Historische Lokomotive in Birkenfeld in Brand Christian Schulz 13.04.2026, 11:47 Uhr

i Es brannte im Motorraum des Denkmals zur Erinnerung an die Birkenfelder Eisenbahn, die im Jahr 1991 vollständig stillgelegt wurde Hosser

Ein nächtliches Feuer an einer historischen Lokomotive sorgt in Birkenfeld für Aufregung. Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres; die Umstände bleiben rätselhaft.

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr Birkenfeld in die Bahnhofstraße alarmiert. Laut Leitstelle Trier stand eine historische Lokomotive in Brand. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei alte Luftfilter im Motorraum des Denkmals zur Erinnerung an die Birkenfelder Eisenbahn Feuer gefangen hatten.







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