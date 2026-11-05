Kalender zeigt alte Fotos Historische Ansichten von Kempfeld Kurt Knaudt 05.11.2026, 13:00 Uhr

i Jutta Berzborn (von links), Inge Walg, Heidrun Arend und Heike Simon bilden die Arbeitsgemeinschaft Dorfleben, die den Kalender mit historischen Ansichten herausgegeben hat. Foto: Kurt Knaudt Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Interessante Ansichten von Kempfeld früher bietet der Kalender mit historischen Fotos, den jetzt die Arbeitsgruppe Dorfleben herausgebracht hat. Vieles, was auf den Fotos zu sehen ist, ist heute längst verschwunden.

Wer weiß, dass es in Kempfeld früher neben fünf Gaststätten und fünf Lebensmittelläden auch noch eine Brauerei, zwei Schuhmacher und eine Apotheke gab. Von der existiert sogar noch ein Bild. Zu sehen ist es in einem von der Arbeitsgruppe (AG) Dorfleben herausgegebenen Kalender mit überwiegend historischen Ansichten, der zum Preis von 7,50 Euro in der Tankstelle Jungbluth und bei Heidrun Arend zu haben ist.







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