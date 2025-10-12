Ein außergewöhnliches Jubiläum Hirsch-Apotheke Birkenfeld feiert 300 Jahre Tradition 12.10.2025, 17:00 Uhr

i Der jetzige Inhaber Achim Nauert übernahm die Hirsch-Apotheke, mit der ihn viel verbindet, 2018. Niels Heudtlaß

1725 wurde die Hirsch-Apotheke gegründet. Bis heute ist sie für Menschen in der Region da. Inhaber Achim Nauert berichtet von seiner persönlichen Beziehung zu der Apotheke, seinem Konzept, aber auch den Problemen, vor denen Apotheken heute stehen.

Johann Ludwig Euler I. erhielt am 27. November 1725 von der sponheimischen Regierung das Privileg, die erste Apotheke in Birkenfeld zu führen. Vor fast genau 300 Jahren also wurde die Hirsch-Apotheke, die diesen Namen seit 1890 trägt, in Birkenfeld gegründet – ein seltenes Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert wird.







