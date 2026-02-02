Motorradklub in Berschweiler
Hinweis auf kriminelle Aktivitäten Anlass für Kontrolle
Bei einer groß angelegten Kontrolle bei Berschweiler waren rund 150 Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz.
Umleitungen, viel Blaulicht und rund 150 Einsatzkräfte der Polizei: Für Aufsehen sorgte am Samstag eine groß angelegte Kontrolle bei Berschweiler. Anlass war die Feier eines in den Niederlanden verbotenen Motorradklubs.

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ergab eine groß angelegte Kontrolle der Polizeidirektion Trier am Samstag zwischen 15 und 21 Uhr an der L348 bei Berschweiler, teilt die Pressestelle der Polizeidirektion Trier auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

