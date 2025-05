Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Freitagabend um kurz nach 18 Uhr auf der Kreisstraße 37 zwischen Göttschied und Hintertiefenbach. Das mit zwei Personen besetzte Motorrad kam ohne Fremdbeteiligung von Göttschied aus kommend in Fahrtrichtung Hintertiefenbach zu Fall, so die Polizei Idar-Oberstein. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie zwei Streifen der Polizei Idar-Oberstein kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung sowie die Verkehrsabsicherung und die Unfallaufnahme. Eine verletzte Person wurde zunächst mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Göttschied verbracht, von wo aus sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Die Kreisstraße war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Unfallursache und Schadenshöhe werden derzeit noch ermittelt. Das stark beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden, heißt es vonseiten der Polizei.