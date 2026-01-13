Der Lions Clubs Idar-Oberstein hat erneut in die Johanneskirche zu einem Neujahrskonzert mit den Mainzer Dombläsern eingeladen. Trotz der Witterung kamen die Besucher wieder zahlreich. Auch, um im Anschluss beim Empfang der Lions weiterzufeiern.

Nicht einmal die undurchsichtige Wetterlage hatte am Sonntag die Menschen davon abgehalten, zum Neujahrsempfang des Lions Clubs Idar-Oberstein in die Johanneskirche zu strömen. Auch dieses Jahr war der Raum gut besetzt.

Lions-Präsident Stefan Schwarm freute sich darüber und auch, weil er das „hochkarätige Ensemble“ der Minzer Dombläser zum 38-mal in Idar-Oberstein begrüßen konnte.