Eine bemerkenswerte Aktion mit Strahlkraft: Die Fachstelle Frauennotruf zum Thema sexualisierte Gewalt in Idar-Oberstein macht mit Abreißplakaten in Bussen im ganzen Kreis auf ihre Angebote aufmerksam und sendet die klare Botschaft „Nein heißt Nein!“. „Noch immer erleben vor allem Frauen, trans* und nicht-binäre Personen alltäglich Grenzüberschreitungen. Noch immer wird sexualisierte Gewalt normalisiert und verharmlost. Das muss endlich aufhören“, fordert Mitarbeiterin Miriam Kösterkamp. Und: „Wie viele Frauen vor ihr hat Giséle Pelicot vergangenes Jahr in Frankreich mutig gezeigt: Die Scham muss endlich die Seite wechseln.“

„Mit der Aktion wollen wir Menschen in der Region über unser Angebot informieren und einen niedrigschwelligen Zugang zu unseren Angeboten ermöglichen“, erklärt Mitarbeiterin Barbara Zschernack. „Insbesondere Betroffene sexualisierter Gewalt sollen wissen: Sie sind nicht alleine, hier wird ihnen geglaubt, hier bekommen sie Unterstützung.“

Unterstützendes Umfeld

Die Fachstelle Frauennotruf bietet jedoch nicht nur Beratung und Begleitung für Betroffene an. Auch Angehörige und Fachkräfte können sich an den Frauennotruf wenden. „Das Wichtigste ist, nicht alleine zu bleiben. Schweigen und Isolation verhindern oft die Integration des Erlebten. Wir sind ansprechbar und haben eine Schweigepflicht, aber auch ein unterstützendes Umfeld kann unglaublich helfen“, berichtet Zschernack weiter. Nicht alleine zu bleiben ist auch ein Ziel der vielen Kursangebote und Fortbildungen, die der Frauennotruf regelmäßig organisiert. „Sexualisierte Gewalt kann vielfältige Folgen haben. Häufig lösen die Erfahrung selbst, aber auch die gesellschaftliche Reaktion auf das Erlebte Stress, Unruhe, Ängste, Schuld- und Schamgefühle, Vertrauensverluste und ein negatives Körpergefühl aus“, erklärt Kösterkamp. „So vielfältig die Folgen sind, so vielfältig können auch die Strategien sein, mit dem Erlebten umzugehen.“

Um Betroffene im Umgang mit der erfahrenen Gewalt zu unterstützen, aber auch Nicht-Betroffene präventiv zu stärken, bietet die Fachstelle im ersten Halbjahr 2025 daher ein Bewegungs- und Tanzangebot sowie ein Angebot zum Erlernen von Stressregulation für Frauen an, außerdem ein Kickboxangebot für Frauen und nichtbinäre Personen in Kooperation mit dem ITV (Idarer Turnverein) sowie einen WenDo-Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Frauen ab 16 Jahren an. Ende August 2025 folgt ein Wochenendseminar in „Gewaltfreier Kommunikation“ nach Dr. Marshall Rosenberg.

Gesellschaft im Fokus

„Die Unterstützung von Betroffenen ist unglaublich wichtig. Im vergangenen Jahr konnten wir alleine durch die Beratungen fast 100 Betroffene direkt oder indirekt über Fachkräfte und Vertrauenspersonen erreichen. Hinzu kommen Betroffene, die unsere Kurse und Veranstaltungen besuchen“, betont Kösterkamp. „Unser längerfristiges Ziel ist jedoch, dass es weniger Betroffene gibt. Und dafür muss sich gesellschaftlich etwas ändern.“ Auch dafür ist Öffentlichkeitsarbeit wie die Plakataktion wichtig. Außerdem ist die Fachstelle Initiatorin oder Teil zahlreicher Gremien und Arbeitskreise, die sich für gesellschaftliche und politische Veränderungen einsetzen. Ein weiterer wichtiger Teil ist die Arbeit an Schulen. „Vor allem die Arbeit mit Fachkräften und Leitungen ist wichtig, um die Strukturen zu verändern“, weiß Zschernack aus langjähriger Erfahrung. Der Frauennotruf unterstützt derzeit einige Schulen im Kreis bei der Entwicklung eines Schutzkonzepts gegen sexualisierte Gewalt. Außerdem findet im Juni die jährliche vom Bildungsministerium finanzierte Fortbildung für Lehr- und Fachkräfte unter dem Titel: „Sexualisierte Gewalt – ein Thema für die Schule?!“ statt.

Weitere Informationen zu den Angeboten der Fachstelle Frauennotruf zum Thema sexualisierte Gewalt finden Sie unter: www.frauennotruf-idar-oberstein.de, info@frauennotruf-idar-oberstein.de oder Tel. 06781/45599.