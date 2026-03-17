Viel beachtete Filmvorführung „High Noon“ bei der Kasino-Gesellschaft Idar Thomas Brodbeck 17.03.2026, 06:00 Uhr

i Christian Wild (links), Vorsitzender der Kasino-Gesellschaft Idar, Dorothea Weber, Autorin und Regisseurin von High Noon, und Thomas Brodbeck, Biologe und Organisator der Veranstaltung, freuten sich über den großen Andrang und die lebhafte Diskussion in der Kasino-Gesellschaft Idar. Thomas Brodbeck

„High Noon“ auch im Nationalpark? Der eindringliche Film warf viele Fragen zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen auf.

Die Kasino-Gesellschaft Idar war am 2. März Schauplatz einer viel beachteten Filmvorführung: Dorothea Webers eindringliches Werk „High Noon“ zog knapp 50 interessierte Besucher an, die den Film mit großem Engagement verfolgten. Die von dem Biologen und Medienproduzenten Thomas Brodbeck organisierte Veranstaltung erwies sich als voller Erfolg und bot im Anschluss an die Projektion Raum für eine angeregte Diskussion.







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