Fundament schon gebaut
Hier wird der McDonald’s in Birkenfeld stehen
Das Fundament des neuen McDonald's im Gewerbegebiet Pfarrbitz steht bereits.
Das Fundament des neuen McDonald's im Gewerbegebiet Pfarrbitz steht bereits.
Niels Heudtlaß

Die Arbeiten im Gewerbegebiet Pfarrbitz laufen auf Hochtouren. Das Fundament des neuen Fast-Food-Geschäfts ist bereits zu sehen.

Lesezeit 2 Minuten
Bagger fahren über das Gelände der Pfarrbitz in Birkenfeld. Wo einmal eine Wiese war, türmen sich Erdhaufen und gestapelte Steine. Und direkt an der B41 lässt sich etwas erahnen, auf das die Birkenfelder größtenteils sehnsüchtig warten. Über ein bereits gelegtes Fundament laufen Arbeiter, einiges wird vermessen: Hier soll ab Ende Oktober ein McDonald’s stehen – der erste Fast-Food-Gigant in der Kreisstadt.
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