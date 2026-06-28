Wohnen in VG Herrstein-Rhaunen Hier haben Bürger mehr Platz für sich als anderswo Kurt Knaudt 28.06.2026, 14:00 Uhr

i 700 Wohnungen sind in der VG Herrstein-Rhaunen in den nächsten 15 Jahren notwendig, so der Raumordnungsplan (Symbolfoto). Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

In der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gab es zum Ende des Jahres 2023 überdurchschnittlich viele Einfamilienhäuser: Es waren 81 Prozent aller Gebäude. Im VG-Rat wurde der neue Flächennutzungsplan mit diesen Zahlen präsentiert.

In der Verbandsgemeinde (VG) Herrstein-Rhaunen gab es zum 31. Dezember 2023 genau 8962 Gebäude mit 11.342 Wohnungen. 98 Prozent davon waren Ein- und Zweifamilienhäuser. Der Raumordnungsplan sieht für die nächsten 15 Jahre einen Bedarf von knapp 700 weiteren Wohnungen vor.







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