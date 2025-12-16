Weihnachtsrausch in Hettenrodt Hexenrock meets Jingle Bells Stefan Conradt 16.12.2025, 15:00 Uhr

i Der Weihnachtsrausch in Hettenrodt war wieder einmal sehr gut besucht. Hosser

In Hettenrodt gab es am Wochenende wieder eine etwas andere Art von Weihnachtsmarkt mit rockiger Untermalung und vielen Leckereien. Das kam super an, auch wenn die finnische Sportvorführung mal wieder ausfiel...

Auch zur Weihnachtszeit ist der Zusammenhalt groß in Hettenrodt. Das zeigte sich auch wieder beim „Weihnachtsrausch“ am Wochenende im Ortsmittelpunkt. Der wird vom Hexenrock-Team in Zusammenarbeit mit dem Mutterverein TV Hettenrodt veranstaltet und will kein Weihnachtsmarkt im herkömmlichen Sinn sein.







