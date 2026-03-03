Spaß-Rocker von J.B.O. kommen
Hexenrock in Hettenrodt: Keine Lust auf Jubiläen
Der Headliner beim Hexenrock 2026 sind die Erlanger Spaß-Rocker von J.B.O.
Keine Nacht zum 1. Mai ohne Hexenrock: In diesem Jahr wird in Hettenrodt zum 30. Mal Party gemacht. Kein Anlass für große Sprünge, aber für einen Top-Headliner. 

Ein Jubiläum, das keines sein will... Unter dieser Überschrift steht der Hexenrock 2026 in der Nacht zum 1. Mai. Zum 30. Mal wird bei guter Musik gefeiert. Das Hexenrock-Team des Turnvereins Hettenrodt betont: „Hexenrock-Experten wissen, dass die Veranstaltung 1994 erstmalig stattfand und eigentlich schon vor drei Jahren ihr 30.

