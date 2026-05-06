Anfrage der SPD Idar-Oberstein Hessensteinhalle: Sanierung soll im September starten Vera Müller 06.05.2026, 09:00 Uhr

i Die Hessensteinhalle soll saniert werden. Im Herbst könnte es losgehen. Michael Greber

SPD-Stadtrat Franz-Josef Gemmel stellte Fragen: Wie geht es in der Dorfmitte Weierbach weiter? Wann beginnt die Sanierung der Hessensteinhalle? Und was wird aus dem vor drei Jahren beschlossenen Mobilitätskonzept der Stadt Idar-Oberstein?

Drei Fragen, drei Antworten. Franz-Josef Gemmel (SPD) nutzte die Möglichkeit im Rahmen der Stadtratssitzung, Sachstände zu verschiedenen Themen abzuklopfen.Dorfmitte Weierbach: In der Stadtratssitzung vom November 2025 sei die Situation in der Dorfmitte angesprochen worden.







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