SPD-Stadtrat Franz-Josef Gemmel stellte Fragen: Wie geht es in der Dorfmitte Weierbach weiter? Wann beginnt die Sanierung der Hessensteinhalle? Und was wird aus dem vor drei Jahren beschlossenen Mobilitätskonzept der Stadt Idar-Oberstein?
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Drei Fragen, drei Antworten. Franz-Josef Gemmel (SPD) nutzte die Möglichkeit im Rahmen der Stadtratssitzung, Sachstände zu verschiedenen Themen abzuklopfen.Dorfmitte Weierbach: In der Stadtratssitzung vom November 2025 sei die Situation in der Dorfmitte angesprochen worden.