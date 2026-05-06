Anfrage der SPD Idar-Oberstein
Hessensteinhalle: Sanierung soll im September starten
Die Hessensteinhalle soll saniert werden. Im Herbst könnte es losgehen.
Die Hessensteinhalle soll saniert werden. Im Herbst könnte es losgehen.
Michael Greber

SPD-Stadtrat Franz-Josef Gemmel stellte Fragen: Wie geht es in der Dorfmitte Weierbach weiter? Wann beginnt die Sanierung der Hessensteinhalle? Und was wird aus dem vor drei Jahren beschlossenen Mobilitätskonzept der Stadt Idar-Oberstein? 

Lesezeit 2 Minuten
Drei Fragen, drei Antworten. Franz-Josef Gemmel (SPD) nutzte die Möglichkeit im Rahmen der Stadtratssitzung, Sachstände zu verschiedenen Themen abzuklopfen.Dorfmitte Weierbach: In der Stadtratssitzung vom November 2025 sei die Situation in der Dorfmitte angesprochen worden.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren