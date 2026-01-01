„Herzensfahrt“ bringt 20.000 Euro für kranke Kinder

Jahresrückblick: Ein kleines Mädchen inspiriert eine ganze Region: Wie Tildas Kampf um jedes Gramm Leben eine Welle der Hilfsbereitschaft auslöste.
Lesezeit 1 Minute
20.000 Euro kommen bei „Tildas Herzensfahrt“ in Baumholder zusammen. Das Geld geht an vier Vereine, die Familien mit kranken Kindern an der Universitätsklinik Homburg unterstützen: an die „Kükenkoje“, das Ronald-McDonald-Haus, den Verein „Herzkrankes Kind Homburg“ und die „Kinderinsel Homburg“, Für diese Institutionen initiieren die Eltern der zweijährigen Tilda aus Heimbach das Benefizfest.