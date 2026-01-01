Das war 2025 „Herzensfahrt“ bringt 20.000 Euro für kranke Kinder Karsten Schultheiß 01.01.2026, 18:30 Uhr

i Die kleine Tilda mit Mama Marie und Papa Achim bei ihrer "Herzensfahrt" auf dem Baumholderer Weiher. Benjamin Werle

Jahresrückblick: Ein kleines Mädchen inspiriert eine ganze Region: Wie Tildas Kampf um jedes Gramm Leben eine Welle der Hilfsbereitschaft auslöste.

20.000 Euro kommen bei „Tildas Herzensfahrt“ in Baumholder zusammen. Das Geld geht an vier Vereine, die Familien mit kranken Kindern an der Universitätsklinik Homburg unterstützen: an die „Kükenkoje“, das Ronald-McDonald-Haus, den Verein „Herzkrankes Kind Homburg“ und die „Kinderinsel Homburg“, Für diese Institutionen initiieren die Eltern der zweijährigen Tilda aus Heimbach das Benefizfest.







