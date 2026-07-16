Seminar über Samurai-Schwerter Herrsteiner Messerschmied setzt auf fernöstliche Kunst Thomas Brodbeck 16.07.2026, 18:00 Uhr

i Auch ein original japanisches Kurzschwert, Wakizashi genannt, findet sich in Collins Sammlung. Thomas Brodbeck

Fernost ist manchmal ganz nah: Der Messerschmied Jean Collin gestaltet kunstvolle Stichblätter japanischer Samurai-Schwerter. In einem Seminar gibt er sein Wissen weiter, und die Teilnehmer erlernen die historisch traditionelle Bearbeitung von Eisen.

Es gibt sie auch im Hunsrück – die heimlichen Champions, die meist im Verborgenen Großartiges in Handwerk und Kunst vollbringen. Ein solcher Experte sitzt mitten in Herrstein: der Messerschmied Jean Collin. Abseits des großen Medienrummels hat er sich zu einer Koryphäe für eine der anspruchsvollsten Disziplinen der Metallbearbeitung entwickelt: das Schmieden und Gestalten von Tsuba, den kunstvollen Stichblättern japanischer Samurai-Schwerter.







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