Seminar über Samurai-Schwerter
Herrsteiner Messerschmied setzt auf fernöstliche Kunst
Auch ein original japanisches Kurzschwert, Wakizashi genannt, findet sich in Collins Sammlung.
Auch ein original japanisches Kurzschwert, Wakizashi genannt, findet sich in Collins Sammlung.
Thomas Brodbeck

Fernost ist manchmal ganz nah: Der Messerschmied Jean Collin gestaltet kunstvolle Stichblätter japanischer Samurai-Schwerter. In einem Seminar gibt er sein Wissen weiter, und die Teilnehmer erlernen die historisch traditionelle Bearbeitung von Eisen.

Lesezeit 2 Minuten
Es gibt sie auch im Hunsrück – die heimlichen Champions, die meist im Verborgenen Großartiges in Handwerk und Kunst vollbringen. Ein solcher Experte sitzt mitten in Herrstein: der Messerschmied Jean Collin. Abseits des großen Medienrummels hat er sich zu einer Koryphäe für eine der anspruchsvollsten Disziplinen der Metallbearbeitung entwickelt: das Schmieden und Gestalten von Tsuba, den kunstvollen Stichblättern japanischer Samurai-Schwerter.
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