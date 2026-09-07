Schinderhannes-Räuberfest
Herrstein feiert schönes Fest mit tollem Programm
Die Spinnenfrau Hexe Roxana bei ihrem Auftritt auf dem Rodesplatz.
Die Spinnenfrau Hexe Roxana bei ihrem Auftritt auf dem Rodesplatz.
Günter Weinsheimer

Das Schinderhannes-Räuberfest in Herrstein zieht mit historischem Flair und Handwerkskunst Tausende an. Ein Spektakel, das die Besucher in vergangene Zeiten entführt und für unvergessliche Erlebnisse sorgt.

Lesezeit 2 Minuten
Das mittelalterliche Herrstein konnte am Wochenende mit seinem 37. Schinderhannes-Räuberfest und einem großen Handwerker- und Bauernmarkt erneut punkten. 1988 beschloss die Gemeinde Herrstein, einen weiteren Markt zu veranstalten. Dieser sollte den besonderen Charme des historischen Stadtkerns entlang der Deutschen Edelsteinstraße widerspiegeln.
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