Das Schinderhannes-Räuberfest in Herrstein zieht mit historischem Flair und Handwerkskunst Tausende an. Ein Spektakel, das die Besucher in vergangene Zeiten entführt und für unvergessliche Erlebnisse sorgt.
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Das mittelalterliche Herrstein konnte am Wochenende mit seinem 37. Schinderhannes-Räuberfest und einem großen Handwerker- und Bauernmarkt erneut punkten. 1988 beschloss die Gemeinde Herrstein, einen weiteren Markt zu veranstalten. Dieser sollte den besonderen Charme des historischen Stadtkerns entlang der Deutschen Edelsteinstraße widerspiegeln.