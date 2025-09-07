Die Kombination Schinderhannes-Räuberfest und großer Handwerker- und Bauernmarkt, das passt zusammen. Für diese Großveranstaltung ist Herrsteins historischer Ortskern wie geschaffen. Und das wissen auch die Besucher immer wieder zu schätzen. Es werden am Ende des Fest-Wochenendes wieder Tausende Besucher gewesen sein, die sich an beiden Tagen bei herrlichem Spätsommerwetter durch die engen Gassen treiben und ihre Blicke nach links und rechts schweifen ließen.

i Schales gab es auch. Günter Weinsheimer

Die Ortsgemeinde als Veranstalter wie auch das Orgateam um Brigitte Knospe dürfte mit den beiden Markttagen zufrieden sein. „Wo gibt es das sonst noch: Ein solch schönes Fest bei freiem Eintritt und keinen Parkgebühren“, fragte sich eine Besuchergruppe aus dem benachbarten Saarland. Auch einer jungen Familie aus Mainz hat es so gut gefallen, dass sie irgendwann Herrstein wieder besuchen will, vielleicht schon am Martinimarkt.

i Allerlei Handwerksvorführungen gehörten dazu. Günter Weinsheimer

Das kulinarische Angebot war wieder einmal nicht zu übertreffen, und an den 60 Marktständen gab es ein abwechslungsreiches Angebot, auch von heimischen Händlern, und auch das Unterhaltungsprogramm war nicht zu überbieten: Etwa 50 Gaukler, Zauberer, Sängerinnen und Sänger unterhielten das Publikum in den engen Straßen, aber auch auf dem Rodesplatz. Dort war auch dann das große Feuerspektakel der absolute Höhepunkt am Samstagabend.

i Ein herrliches Frühherbst-Wochenende lud zum Genuss unter freiem Himmel ein. Günter Weinsheimer

Kulinarisch hatten die Besucher die Qual der Wahl: Schülerinnen und Schüler der MSS13 der IGS Herrstein-Rhaunen hatten einen Stand besetzt, Kaffee und Kuchen bot der Förderverein der Grundschule Wildenburg an, hier war Quetschekuchen der Renner. Das „Paradies im Pfarrhof“ bot Schinderhannes-Räubertopf vom Hirsch, aber auch Wirsingtarte an. Ein Highlight ist stets der Loretta-Essenstand, der auch diesmal fünf Zentner Kartoffeln mit Zutaten zu schmackhaftem Schales verarbeitete und anbot. Ansonsten war von Bratwurst bis Langosch, von Suppe im Brot, Wildwurst und Crêpes alles und noch viel mehr zu haben.

i Vorführungen und Zauberei kamen auch bei den kleinen Gästen gut an. Günter Weinsheimer

Dem Wippdrechsler, der sein Handwerk ganz nach mittelalterlicher Art vorführte, bei dem die Kinder auch selbst drechseln konnten, und den Seildrehern aus Heimweiler schauten die kleinen Gäste mit ihren Eltern gerne zu. „Marie“ lud auch wieder die Kleinen ein, wenn sie in dem großen roten Drachen die Kinder durch den Markt führte und ihnen danach in ihrem “Drachen-Theater" spannende Geschichten erzählte. Der großartige Zauberer führte dem Publikum die hohe Kunst der Zauberei vor. Damit brachte er die Zuschauer zum Stehenbleiben und zum Staunen und Lachen. Der Zauberer Kabilo traf den Nagel auf den Kopf, als er zwischen seinen Zauberkünsten feststellte: „Herrstein ist heute das Epizentrum des Frohsinns“.

i Es wurde nach Herzenslust geschlemmt. Günter Weinsheimer

Die freundliche und lustige Hexe Beltana entführte in die geheimnisvolle Welt der Hexenkünste, und wenn sie dann zu tanzen begann, wurden ihre Hexereien zu zauberhafter, poetischer Magie. Immer wieder war sie auch auf ihren hohen Stelzen durch Herrsteins Gassen unterwegs.