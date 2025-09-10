Der Landschaftspflegeverband Birkenfeld sammelt bis in den November hinein wieder Äpfel im Tausch gegen leckeren Saft oder Prosecco.

i So sehen Birkenfelder Rotäpfelchen aus. Die Früchte werden bei den Tauschterminen des Landschaftspflegeverbands Birkenfeld gesondert gesammelt. Daraus wird Gelee hergestellt. Das ist so begehrt, dass die Produktion aus der 2012-er Rotäpfelchenernte bis auf wenige Restbestände in einzelen Supermärkten schon seit Wochen ausverkauft ist. Gabi Vogt. Andreas Schäfer

Der Landschaftspflegeverband (LPV) Birkenfeld bietet auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit für Grundstücks- und Baumbesitzer, Äpfel gegen klaren und trüben Apfeldirektsaft, Apfelkirschsaft und Apfelwein sowie drei spritzige Apfelsecco-Sorten einzutauschen. Dabei werden bei mehreren Terminen ausschließlich ungespritzte, gesunde, reife Äpfel angenommen.

Für 100 Kilogramm erwirbt man den Anspruch auf 50 Flaschen á ein Liter klaren oder trüben Apfeldirektsaft und Apfelkirschsaft sowie für die spritzigen Seccos. Eine Zuzahlung von 1,05 Cent ist bei Apfeldirektsaft (den anderen Produkten entsprechend des normalen Verkaufspreises mehr), neben dem notwendigen Flaschen- und Kistenpfand von 2,40 Euro zu leisten. Bei größeren Mengen kauft der LPV die Äpfel auch an. Saft, der nicht direkt abgeholt wird, wird auf einem persönlichen Guthabenkonto, dem Apfelpass, gutgeschrieben.

Jeden ersten Samstag im Monat besteht die Möglichkeit, im Lager des LPV im Siesbachtal seine Vorräte in der Zeit von 10 bis 12 Uhr aufzufüllen. „Der LPV freut sich über jeden Anlieferer und Mithelfer bei der Apfelannahme“, heißt es in einr Pressemitteilung des Verbands. Und: „Freiwillige Helfer sind sehr willkommen. Bitte unterstützen Sie den LPV und melden Sie Ihre Bereitschaft bei Reiner Mildenberger (Tel. 0671/35585) oder Andreas Schäfer (Tel. 06781/36665), gerne auch auf dem Anrufbeantworter, an.“

Die Äpfel können an nachstehenden Terminen und Orten angeliefert werden: